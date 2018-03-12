КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о намерении посетить Донбасс во время своего следующего визита на Украину, но не уточнила, когда намерена посетить регион.

Могерини 11-12 марта с рабочим визитом находится на Украине.

"Я с удовольствием рассмотрю возможность повторного визита на Украину. К сожалению, в этот раз визит будет такой короткий, потому что с утра я должна быть в Страсбурге. Поэтому я не смогла посетить Донбасс в этот раз, я могу сделать это в следующий раз", — заявила Могерини в ходе совместного брифинга с президентом Украины, который транслировал телеканал "112 Украина".

При этом Могерини сказала, что ЕС продолжит поддерживать Украину, поскольку видит в этом инвестицию в развитие европейского континента.

"Я не вижу никакой усталости Европейского союза относительно Украины… Мы видим желания, стремления, первые результаты (Украины – ред.). Мы видим это как совместную инвестицию в развитие европейского континента. Также нет усталости нашей поддержки во внедрении минских соглашений. Конечно, есть определенная фрустрация из-за отсутствия подвижек", — сказала политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.