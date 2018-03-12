На Украине изъяли лекарства, предназначавшиеся для больницы в Донецке

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Украинские пограничники изъяли партию медицинских препаратов, которые пытались вывезти на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Сотрудники пограничного ведомства совместно с работниками фискальной службы обнаружили под задним пассажирским сиденьем в автомобиле Toyota крупную партию медикаментов почти 150 наименований. Всего в транспортном средстве находилось пять мешков лекарственных препаратов на общую сумму около 220 тысяч гривен (около 8,5 тысячи долларов). Среди них — семь видов медпрепаратов с содержанием наркотических, психотропных веществ, а также прекурсоров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель и пассажир Toyota, которые перевозили медпрепараты, сообщили, что они предназначались для одной из больниц в Донецке. Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции Украины, товар изъяли.