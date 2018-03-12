Песков заявил, что ситуация с отравлением Скрипаля - не вопрос Кремля

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ситуация с отравлением работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — не вопрос Кремля, официальных заявлений о причастности Москвы к этому делу из Лондона не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не слышали заявления британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идет о разных информационных упражнениях британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на заявления британских политиков о причастности России к отравлению Скрипаля.

"В любом случае это не является нашим вопросом. Упомянутый гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более, руководства Российской Федерации", — добавил он.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.