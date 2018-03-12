СМИ сообщили о семи погибших при крушении самолета в Непале

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, 18 получили ранения в результате крушения самолета бангладешской авиакомпании US-Bagnla в районе аэропорта Катманду, сообщает газета Kathmandu Tribune со ссылкой на официального представителя аэропорта.

Ранее газета сообщала о том, что 17 пассажиров пострадали в результате крушения.

По словам представителя Международного аэропорта Катманду Прима Ната Тхакура, 25 человек госпитализированы после крушения, из них семь впоследствии были объявлены погибшими.

Во время захода на посадку самолет, летевший рейсом BS 211 по маршруту Дакка-Катманду, не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Сейчас на месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.

Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.