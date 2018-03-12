В Иране в районе крушения турецкого самолета нашли тела всех погибших

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Поисковые группы обнаружили тела всех погибших при крушении турецкого самолета в Иране в воскресенье, сообщил иранский Красный полумесяц.
"Благодаря усилиям оперативных сил Красного полумесяца было обнаружено одиннадцатое тело", — сообщила организация в Telegram-канале. Уточняется, что это последний погибший, которого искали спасатели.
Иранский красный полумесяц также сообщил, что тела погибших были направлены в судебные органы страны.
Агентство Efe со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что двое из погибших пассажиров самолета имели двойное гражданство Турции и Испании.