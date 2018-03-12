Эксперт о переговорах КНДР и США: встреча возможна, но шанс на мир невелик

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться, при этом шанс на заключение мирного договора между странами очень маленький, считает ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
Предложение о заключении мирного договора с США северокорейские власти выдвигают уже давно, еще со времен деда Ким Чен Ына, первого президента КНДР Ким Ир Сена.
Встреча возможна
По его словам, ранее Ким Чен Ын в ходе переговоров с представителями Южной Кореи заявлял, что готов к денуклеаризации, если исчезнет военная угроза Северной Корее. "Когда южнокорейцы докладывали об этом американцам, они убрали это "если", — считает эксперт.
Он добавил, что до саммита лидеров США и КНДР могут произойти различные события, которые могут повлиять на решения сторон. В качестве примера подобных событий Асмолов назвал совместные учения США и Южной Кореи.
Шанс невелик
По мнению Асмолова, есть шанс, что президент США и лидер КНДР проведут встречу, при этом вероятность заключения на ней мирного договора незначительная.
По его словам, в случае встречи Трампа и Ким Чен Ына возникает вопрос, о чем стороны реально могут договориться. Как пояснил эксперт, более или менее понятно, что в этом случае может сделать Пхеньян, уже заявивший о готовности объявить мораторий на ракетно-ядерные испытания.
"И ему это на самом деле ничего не стоит, потому что официально КНДР завершила программу создания стратегических ядерных сил. Это значит, что технические испытания им больше не нужны. Все следующие ракетные пуски или ядерные испытания будут иметь исключительно политическое или техническое значение. То есть Север вышел на тот уровень, когда, условно говоря, есть работающая ракета с ядерной боеголовкой, и дальше уже можно разговаривать… Они могут объявить мораторий (на испытания), сделать что-то еще. Возникает любопытный встречный вопрос: на какие уступки пойдет Америка?", — заключил Асмолов.