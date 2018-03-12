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Эксперт о переговорах КНДР и США: встреча возможна, но шанс на мир невелик

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2559)
11:3912.03.2018
(обновлено: 11:40 12.03.2018)
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© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. АрхивТрансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Архив
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться, при этом шанс на заключение мирного договора между странами очень маленький, считает ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее. Кроме этого, южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

Предложение о заключении мирного договора с США северокорейские власти выдвигают уже давно, еще со времен деда Ким Чен Ына, первого президента КНДР Ким Ир Сена.

Встреча возможна 

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
© AFP 2018 / Ed Jones
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"Не всегда понятно, как это будет выглядеть. Саммит, конечно, состояться может, но поговорить – не значит договориться. Переговоры должны закончиться чем-то весомым, потому что за неудачный саммит Трампа съедят", — сказал Асмолов РИА Новости.

По его словам, ранее Ким Чен Ын в ходе переговоров с представителями Южной Кореи заявлял, что готов к денуклеаризации, если исчезнет военная угроза Северной Корее. "Когда южнокорейцы докладывали об этом американцам, они убрали это "если", — считает эксперт.

Он добавил, что до саммита лидеров США и КНДР могут произойти различные события, которые могут повлиять на решения сторон. В качестве примера подобных событий Асмолов назвал совместные учения США и Южной Кореи.

Шанс невелик

По мнению Асмолова, есть шанс, что президент США и лидер КНДР проведут встречу, при этом вероятность заключения на ней мирного договора незначительная.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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"Некоторый шанс есть, но я бы назвал его очень малым. Потому что мирный договор фактически для многих является аналогом дипломатических отношений. То есть Север вводят в правовое поле и выводят из статуса страны-изгоя, в отношении которой допустимы любые методы. Изрядное количество американских экспертов общественного мнения и истеблишмента будут категорически против", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в случае встречи Трампа и Ким Чен Ына возникает вопрос, о чем стороны реально могут договориться. Как пояснил эксперт, более или менее понятно, что в этом случае может сделать Пхеньян, уже заявивший о готовности объявить мораторий на ракетно-ядерные испытания.

"И ему это на самом деле ничего не стоит, потому что официально КНДР завершила программу создания стратегических ядерных сил. Это значит, что технические испытания им больше не нужны. Все следующие ракетные пуски или ядерные испытания будут иметь исключительно политическое или техническое значение. То есть Север вышел на тот уровень, когда, условно говоря, есть работающая ракета с ядерной боеголовкой, и дальше уже можно разговаривать… Они могут объявить мораторий (на испытания), сделать что-то еще. Возникает любопытный встречный вопрос: на какие уступки пойдет Америка?", — заключил Асмолов.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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