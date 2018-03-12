На Украине завели дело после драки военных и гражданских лиц

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело в связи с дракой военных и гражданских в районе села Новая Збурьевка Херсонской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"По данному факту заведено уголовное производство по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины "умышленное тяжкое телесное повреждение". Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения. Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовного преступления военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в селе Новая Збурьевка", — говорится в сообщении.
Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины сообщил, что несколько нетрезвых граждан избили военнослужащего. После этого произошла драка между гражданскими и военными. По данным пресс-центра, есть пострадавшие и среди военных, и среди гражданских.