"Движение 5 звезд" готово взять на себя управление Италией

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Итоги парламентских выборов в Италии стали историческим успехом несистемной оппозиции, которая готова взять на себя ответственность за управление страной, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель "Движения 5 звезд" (Д5З) Фабио Массимо Касталдо.

По итогам всеобщих выборов, состоявшихся на Апеннинах 4 марта, ведущей партией Италии стало Д5З, которое заручилось поддержкой почти трети проголосовавших. Тем не менее, лидером по числу полученных голосов оказалась созданная лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и главой "Лиги" Маттео Салвини правоцентристская коалиция, которая набрала 37% голосов. Но ни одна из политических сил или коалиций, принявших участие в выборах, не смогла получить большинства мест в парламенте, а, следовательно, права сформировать новое правительство.

"Для Д5З это был, безусловно, исторический день. Мы показали себя первой политической силой в Италии, продемонстрировав невероятное превосходство в результате поддержки более чем 32% проголосовавших. Причем эта поддержка была сильной на всей национальной территории с особенно высокими уровнями на юге Италии, а также в центральной части страны, в особенности, в Риме. Этот результат позволил нам получить более многочисленные парламентские группы как в Палате депутатов, так и в Сенате, но, прежде всего, он превратил нас наиболее вероятную правительственную силу", — сказал известный политик.

В этой связи Касталдо подчеркнул, что в отличие от многих своих соперников на выборах Д5З сразу же назвало имя своего кандидата в премьер-министры, а за несколько дней до голосования впервые в истории республики обнародовало полный состав потенциального правительства. Теперь руководители Д5З ожидают, что представители других партий и движений сядут с ними за стол переговоров, чтобы обсудить программные предложения, сделанные "пятизвездочниками".

"Мы хотим вести разговор на конкретные темы и хотим посмотреть, кому в нашей стране достанет мужества сказать "нет" правительству, которое хочет на деле добиться реализации таких абсолютно здравых предложений, как введение безусловного базового дохода, осуществление мер по поддержке малых и средних предприятий, отмена бесполезных законов и дебюрократизация нашей экономики и нашей администрации", — указало собеседник РИА Новости.

"Мы полностью готовы сесть за стол переговоров с теми, кто захочет говорить о содержательной стороне, а не о руководящих креслах. Мы хотим, чтобы в центре внимания оказались наши конкретные предложения и лучшие представители гражданского общества, которых мы включили в состав правительственной команды", — констатировал он.

Касталдо указал, что Д5З готова взять на себя ответственность за управление страной, но ожидает реакции других участников политического процесса и хочет понять подход к данной ситуации со стороны президента Италии Серджо Маттареллы, которому по конституции принадлежит право дать поручение о формировании нового кабинета министров.

"Что же касается возможных альянсов, это будет зависеть не только от нас, но и от других. На сегодняшний момент правоцентристские силы не имеют такого количества мандатов в парламенте, чтобы править, хотя они и являются ведущей коалицией. Не располагаем этим количеством ни мы, ни ДП. Необходимо понять, кто готов сесть за стол для обсуждения программ и предложений, потому что мы не можем себе позволить, чтобы политика всегда сводилась к круговерти руководящих кресел", — подытожил зампред ЕП.

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