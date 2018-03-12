В Афганистане при атаке талибов* погибли семь человек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Семь мирных граждан стали жертвами ракетного удара радикального движения "Талибан"* в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает местное агентство Пажвак со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.

Инцидент произошел в понедельник утром в районе Батикот. Как сообщил представитель губернатора Аттаула Хогяни, запущенная боевиками ракета попала в транспортное средство. Ранее агентство сообщало, что жертвами атаки талибов* стали члены одной семьи.

Ситуация в Афганистане остается напряженной. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, проводит наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России