Жертвами падения вертолета в Нью-Йорке стали не менее двух человек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате инцидента с вертолетом в Нью-Йорке, сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.
"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли. Водолазы все еще в воде", — написал Филлипс.
Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.
DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK— ABC News (@ABC) 11 марта 2018 г.
There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK