В Лондоне отменили театральные постановки из-за проблем с электричеством

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Театральные постановки, в том числе "Гарри Поттер и Проклятое дитя", отменили в западной части Лондона из-за проблем с электричеством, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на очевидцев.

Как пишет издание, отключение электричества произошло около 18.00 по местному времени (21.00 мск воскресенья) в районе Вест-Энд. Очевидцы, оказавшиеся в тот момент близ Площади Пикадилли, квартала Сохо и станции Оксфорд-серкус, описывают город в темноте как "апокалиптичный". Некоторые из них провели несколько часов в темноте в ресторанах и театрах.

При этом газета отмечает, что есть те, кто продолжает работать в темноте. Так, один из пользователей социальных сетей опубликовал изображение, на котором мужчине бреют голову, несмотря на проблемы с электричеством.

По информации британских СМИ, подача электричества будет восстановлена между 22.30 и 23.30 по местному времени. Энергетическая компания UK Power Networks принесла свои извинения.