Немецкий телеканал увидел на весеннем снимке из Петербурга "гигантское НЛО"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Немецкий телеканал N-TV разглядел сходство с гигантским НЛО на снимке стадиона на острове Крестовский в Санкт-Петербурге, опубликованном пользователем "ВКонтакте" Александром Лубянченко.

На фото, сделанном, по словам Лубянченко, 1 марта, стадион "Санкт-Петербург" выглядит как "летающая тарелка", парящая над землей. При этом телеканал с сожалением констатирует, что летом, когда на арене будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, таких снимков сделать не получится.

Стадион "Санкт-Петербург" был построен по проекту японского архитектора Кисе Курокавы на месте стадиона имени С. М. Кирова. Арену на Крестовском острове начали строить для "Зенита" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира-2018 проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Первая официальная игра на стадионе состоялась 22 апреля 2017 года.