Власти Мексики отрицают причастность оргпреступности к взрыву на пароме

МЕХИКО, 11 мар – РИА Новости. Мексиканские власти официально опровергли в воскресенье возможную причастность организованной преступности к взрыву на пароме, курсирующем между городом Плайя-дель-Кармен и туристическим островом Косумель.
"Что касается преступных организаций, то их причастность отрицается, так как эскалация подобных актов противоречит их интересам, подобные действия провоцируют повышение уровней безопасности и внимания властей", — говорится в сообщении генпрокуратуры Мексики.
При этом ведомство подтвердило сам факт обнаружения на борту парома остатков самодельного взрывного устройства, сделанного кустарным способом.