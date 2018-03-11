СМИ сообщили о количестве пассажиров на борту разбившегося в Иране самолета

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На борту турецкого частного самолета, потерпевшего крушение на западе Ирана, могли находиться от 11 до 20 человек, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательной операции Шахина Фатхи.

По данным агентства, самолет летел по маршруту Шарджа-Стамбул. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю лайнер загорелся.

Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя организации гражданской авиации Ирана Резу Джаафарзаде, разбился реактивный бизнес-джет Bombardier CL60, он был зарегистрирован в Турции.

"Организация гражданской авиации Ирана сейчас расследует этот инцидент", — добавил Джаафарзаде.

По данным IRNA, которое ссылается на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана, пожар на месте крушения самолета пока не потушен. Бригады спасателей прибыли на место происшествия, которое находится в труднодоступной местности.

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