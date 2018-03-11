Трое ливийцев приплыли в Италию на лодке, чтобы спасти брата от лейкемии

РИМ, 11 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Трое ливийских братьев на резиновой лодке пересекли Средиземное море, чтобы спасти одного из них от лейкемии, сообщает испанская неправительственная организация (НПО) Proactiva Open Arms, участвующая в операциях по спасению мигрантов у берегов Италии.

Как рассказали РИА Новости в итальянской береговой охране, ливийцы хотели найти в Италию больницу, в которой бы помогли их 14-летнему брату, страдающему от лейкемии.

В путешествие через пролив, разделяющий Европу и Африку, трое ребят взяли 200 литров топлива и воду. Их резиновую лодку в субботу утром обнаружили испанские спасатели.

"Каким адом должна быть жизнь в Ливии, чтобы единственной надеждой больного ребенка стало пересечь море?", — говорится в сообщении НПО.