Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали российскую теннисистку Марию Шарапову за фотографию с флагом США, которую она выложила в Instagram.
На снимке спортсменка стоит в обнимку с мамой напротив изображенного на картине Джаспера Джонса американского флага. Многие подписчики увидели в этом кадре "скрытый смысл" и обвинили Шарапову в отсутствии патриотизма.
"На этом месте должен быть российский флаг, разве нет?" — заметил elfrancorap17.
"Патриотично, Маша", — написал nik38_ru.
"Но ты же не американка!" — возмутился payam_shafiei.
Впрочем, некоторые пользователи не увидели ничего предосудительного на фото и дали отпор "критикам".
"Маша выступает за Россию, а не за США. Наверное, сразу понятно, какую страну она считает Родиной?" — поинтересовалась vesna_cska.
Шарапова — российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом", а также заслуженный мастер спорта России.