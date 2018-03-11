Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали российскую теннисистку Марию Шарапову за фотографию с флагом США, которую она выложила в Instagram.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Мар 10, 2018 в 5:53 PST

На снимке спортсменка стоит в обнимку с мамой напротив изображенного на картине Джаспера Джонса американского флага. Многие подписчики увидели в этом кадре "скрытый смысл" и обвинили Шарапову в отсутствии патриотизма.

"Привет! Мария Шарапова, я так понимаю, что вы, несмотря на российское гражданство, любите США, так?" — поинтересовался luiz_bdias.

"На этом месте должен быть российский флаг, разве нет?" — заметил elfrancorap17.

"Патриотично, Маша", — написал nik38_ru.

"Но ты же не американка!" — возмутился payam_shafiei.

Впрочем, некоторые пользователи не увидели ничего предосудительного на фото и дали отпор "критикам".

"Маша выступает за Россию, а не за США. Наверное, сразу понятно, какую страну она считает Родиной?" — поинтересовалась vesna_cska.

Шарапова — российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом", а также заслуженный мастер спорта России.