Рабочие, попавшие под завалы в шахте "Беларуськалия", погибли мгновенно

МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Рабочие, которые попали под завалы при обрушении пород в шахте белорусского предприятия "Беларуськалий", погибли мгновенно, сообщил генеральный директор предприятия Иван Головатый.

Обрушение породы произошло вечером в пятницу. На подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. В этот момент в шахте находились двое рабочих (1973 и 1985 годов рождения). Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны. Завалы разбирались вручную, применение техники было невозможно из-за ограниченного пространства. Утром в воскресенье гендиректор "Беларуськалия" подтвердил информацию о гибели обоих рабочих.

"Действительно, они находились под той рудой, которая была выброшена… и находились рядом с оборудованием… Смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли", — сказал Головатый в эфире телеканала ОНТ.

Гендиректор отметил, что предприятие окажет материальную помощь семьям погибших специалистов. У обоих мужчин остались жены, у одного из них две дочери, у второго – сын. Кроме того, "Беларуськалий" продолжит поддерживать родных и близких шахтеров в последующие годы, в том числе в плане обучения и трудоустройства их детей и родственников.

Ранее Следственный комитет сообщил, что по факту нарушения правил безопасности горных работ на "Беларуськалии" возбуждено уголовное дело. На предприятии изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица.

Открытое акционерное общество "Беларуськалий" (расположено в Солигорске Минской области) является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений оптом. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений.