МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинцы с 2014 по 2017 год снизили потребление газа на шесть миллиардов кубометров, в будущем эту статистику еще можно "улучшить", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Прогноз на 2022 год — минус 13 миллиардов "кубиков". Я имею в виду, что Украина может сократить потребление еще на пять миллиардов "кубиков", — написал глава кабмина в Facebook.

Гройсман также обратил внимание на рост количества домохозяйств, где используются солнечные электроустановки. По данным премьера, таких домов на Украине в конце 2015 года было около 20, а в конце 2017-го — более трех тысяч.

Ранее на Украине прошел флешмоб под названием "Прикрути". Власти призвали население "прикрутить" котлы и ввели режим экономии до 6 марта после отказа "Газпрома" возобновить импорт топлива на Украину. Принятые меры привели к 14-процентному снижению потребления газа (25 миллионов кубометров) по сравнению с 1 марта.