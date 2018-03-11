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В мире

Экс-советник Трампа назвал Россию естественным союзником США

16:4111.03.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне. Архивное фотоБелый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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РИМ, 11 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Россия является естественным союзником США и западного мира, который должен оберегать себя от настоящих и реальных противников — Китая, Ирана и Турции, считает бывший советник Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. 7 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Я воевал с русскими во время "холодной войны", когда я был офицером на подводной лодке, а затем в Пентагоне я работал над их разоружением. Я с ними знаком, и я знаю, что у России более низкий ВВП, чем у Италии и штата Нью-Йорк… Она не в состоянии угрожать нам, пока она является нашим естественным союзником", — заявил Бэннон в интервью итальянской газете La Stampa.

Поэтому, по его мнению, "волноваться из-за Крыма, захваченного русскими, не имеет смысла, потому что настоящие враги находятся в Пекине, Тегеране и Анкаре", заявил Бэннон, приведя в пример проект нового "Шелкового пути", который объединяет "три страны, выросшие из древних воинственных цивилизаций, и все они чужеродны по отношению к нашей иудейско-христианской культуре".

"Россия — белая и антиисламская страна, она принадлежит к нашему евроамериканскому миру, который должен беречь себя от реальных противников: Китая, Ирана и Турции", — сказал экс-советник Трампа, комментируя сообщения о якобы вмешательстве РФ в выборы в Италии.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо, которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей.

Тем не менее лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. В рамках нее "Лига" Маттео Сальвини на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия".

Из двух молодых политиков, стремящихся занять премьерское кресло, Бэннон отдает предпочтение 45-летнему лидеру "Лиги" Сальвини, потому что он "представляет Север, то есть три четверти национального ВВП", между тем Луиджи Ди Майо из "Д5З" предлагает безусловный базовый доход, "который обанкротит страну менее чем за два года".

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
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"Реальность заключается в том, что Ди Майо смотрит налево, хочет быть как Обама и Макрон и стремится к соглашению с Демократической партией, — объясняет он, — в то время как Сальвини находится ближе к народу… и думает только о борьбе со свободной торговлей и мигрантами", — считает бывший советник американского президента.

"Моя мечта — увидеть, как они правят вместе… (потому что) они по-разному выражают один и тот же феномен и представляют больше половины избирателей с более мелкими партиями", — заявил Бэннон.

"Если Сальвини будет править с "Д5З", он станет движущей силой; если останется в оппозиции, то будет отставить свои заслуги в победе над такими коррупционерами, как Берлускони; если будет образовано правительство национального единства, всегда будет Сальвини, чтобы направлять идеи в самое сердце среднего класса" — считает экс-советник, выразив предположение, что в будущем "Лига" сможет отобрать у "Д5З" голоса на юге Италии благодаря своей позиции по мигрантам.

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По мнению Бэннона, прошедшие выборы превращают Италию в "движущую силу национал-популизма" и "сердце революции", так как результат двух победивших на выборах партий представляет собой "мятеж обездоленных".

Бэннон был уволен в августе прошлого года. Его отставки добивалась оппозиция в лице демократов на основании его правых популистских взглядов, в то время как некоторые сторонники Трампа в Белом доме обвиняли его в утечках информации и конфликтах с другими чиновниками. Бэннон часто выражал взгляды, не совпадавшие с официальным курсом американской администрации.

Бэннон считается одним из ключевых игроков команды Трампа во время выборов в США в 2016 году, который помог последнему занять президентское кресло в Белом доме.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
SergFirst80
Китаю, например, мы союзники и друзья. Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Киргизии мы друзья.
А вот амерам мы точно не друзья. Максимум - они нам партнёры.
У них от демонстрации нашего оружия, похоже, голову сорвало.
17:06
11.03.2018
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