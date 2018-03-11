ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Спецпредставители президента Южной Кореи, посетившие ранее в марте КНДР, проведут в начале недели встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином, после чего один из них посетит Россию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.

Ранее в воскресенье спецпредставители южнокорейского президента — советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён, возглавлявший правительственную делегацию в ходе визита в КНДР, и глава национального разведывательного ведомства Со Хун – вернулись из поездки в США. В ходе их визита в Вашингтон президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

В понедельник, 12 марта, Чон Ый Ён вылетит с двухдневным визитом в Китай, а Со Хун – в Японию. Предполагается, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Чон Ый Ёна состоится 12 марта, а встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Со Хуна пройдет 13 марта, отмечает источник агентства.

После визита в Китай спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён посетит Россию. Точных дат предстоящего визита пока не сообщается. Как сообщил, в свою очередь, агентству Рёнхап представитель администрации президента Южной Кореи, поездка состоится "до четверга после визита в Китай". Кроме этого, источник агентства подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается возможность встречи Чон Ый Ёна с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".