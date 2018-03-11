ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Спецпредставители президента Южной Кореи, посетившие ранее в марте КНДР, проведут в начале недели встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином, после чего один из них посетит Россию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.
В понедельник, 12 марта, Чон Ый Ён вылетит с двухдневным визитом в Китай, а Со Хун – в Японию. Предполагается, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Чон Ый Ёна состоится 12 марта, а встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Со Хуна пройдет 13 марта, отмечает источник агентства.
Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".