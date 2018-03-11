Суд в Греции освободил двух немецких журналистов

АФИНЫ, 11 мар — РИА Новости. Суд в Греции оправдал и освободил двух немецких журналистов, арестованных в пятницу за проникновение в закрытую военную зону в районе Эврос на границе с Турцией, сообщает издание "Evros news".

Полицейские арестовали журналистов ARD в деревне Пранги в районе Дидимотихо, для нахождения в котором требуется разрешение от командования 16-й пехотной дивизии.

Журналисты заявили, что готовили документальный фильм для телеканала ARD о путях, которыми турецкие беженцы и иммигранты возвращаются из Германии через Грецию и реку Эврос на родину. Они утверждали, что не видели первого запретительного знака, а когда увидели второй, то решили уйти, но были арестованы полицией. Журналисты заявили, что случайно оказались в запретном военном районе, и суд оправдал их.

Журналисты были освобождены и, по их словам, собирались после приключений на греко-турецкой границе сразу отправиться в Германию, пишет издание.