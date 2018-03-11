Боец ВСУ погиб, подорвавшись на мине у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (102)

ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ погиб, подорвавшись на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Десятого марта при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Мироновский военнослужащий 54 бригады ВСУ рядовой Казацкий вышел на минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине военнослужащий скончался на месте", — сказал Марочко.

Он заявил, что данный факт тщательно скрывается командованием ВСУ от вышестоящего руководства.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>