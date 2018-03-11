Семь лет после землетрясения в Японии: постараться не забыть

Японский принц Акисино и принцесса Кико перед алтарем жертвам землетрясения и цунами в 2011 года во время национальной мемориальной службы в Токио. 11 марта 2018

Японский принц Акисино и принцесса Кико перед алтарем жертвам землетрясения и цунами в 2011 года во время национальной мемориальной службы в Токио. 11 марта 2018

ТОКИО, 11 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Прошло 7 лет после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии и аварии на АЭС "Фукусима-1". Дети, родившиеся сразу после трагедии, уже пошли в школу, а те, кому было 13-14 лет, в этом году отпраздновали свой 20-й день рождения и по японским законам считаются совершеннолетними.

До сих пор звук сирены ассоциируется у многих с кадрами надвигающейся черной волны цунами, а шум вертолетной телесъемки – с аварией на АЭС "Фукусима-1". Несколько лет после бедствия японское телевидение не показывало кадры цунами – слишком для многих это было невыносимо: Япония потеряла 22 тысячи человек (эта цифра включает 2539 человек, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести, потому что родственники отказываются признавать их погибшими, и 3647 человек, чья смерть в результате самоубийства или сердечного приступа так или иначе связана с трагедией). И сейчас каждый просмотр хроники того времени сопровождается предупреждением, что это может вызвать стресс, депрессивное состояние не только у того, кто смотрит, но и у тех, кто находится рядом.

© РИА Новости / Kyodo Солдаты сил самообороны Японии эвакуируют жителей из пострадавего от цунами города Kesennuma в префектуре Мияги на северо-востоке Японии, 12 марта 2011. © РИА Новости / Kyodo Солдаты сил самообороны Японии эвакуируют жителей из пострадавего от цунами города Kesennuma в префектуре Мияги на северо-востоке Японии, 12 марта 2011.

Но время неумолимо и милосердно заполняет память другими событиями и воспоминаниями. Согласно опросу, проведенному телекомпанией NHK, 74,2% респондентов считают, что с каждым годом трагедия 11 марта 2011 года забывается.

"Очень тяжело жить с появившимся тогда ощущением, что каждый день может стать последним. Это забывается. Но мы все равно должны помнить, чтобы передать детям и уберечь их от беды, которая может прийти в любой момент", — так считают многие из гидов-волонтеров, которые в пострадавших районах рассказывают туристам о произошедшей трагедии.

В Японии с древних времен сохранились стелы, установленные на высоте, куда пришло цунами, высаживаются аллеи сакуры вдоль полосы, куда дошла волна. Сейчас эта традиция продолжается. Но по прошествии десятков лет стела превращается просто в монумент, а аллея из сакур – в местную достопримечательность. Может быть поэтому, вопреки обычному для японцев стремлению перешагнуть через беду и построить новую жизнь на руинах, оставшихся от прежнего, сейчас в некоторых городах решено оставить пострадавшие от цунами здания.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Минута молчания в ознаменование седьмой годовщины землетрясения и цунами в Японии, в результате которых погибли тысячи людей. 11 марта 2018 © AP Photo / Eugene Hoshiko Минута молчания в ознаменование седьмой годовщины землетрясения и цунами в Японии, в результате которых погибли тысячи людей. 11 марта 2018

Так, памятником трагедии, произошедшей здесь 11 марта 2011 года, станет начальная школы Окава в префектуре Мияги. После сильных толчков, в полном соответствии с инструкцией, учителя сначала собрали детей на школьном дворе, а затем направились в ближайший эвакопункт вместо того, чтобы, нарушив правила и следуя здравому смыслу, попытаться забраться на гору за школой. Цунами, перевалив через защитную дамбу, поглотила колонну из школьников. Спастись успели только те, кто шел в конце и постарался взобраться на гору. Погибли почти все ученики – 74 из 108 и 10 учителей из 13. Долгие недели после бедствия родители приходили к школе и искали в глине и иле хоть что-то, что осталось от их детей: ранец, пенал или хотя бы сменную обувь. В феврале 2018 года в школе прошла официальная церемония закрытия. Здание решено оставить как напоминание будущим поколениям о произошедшей здесь трагедии.

Таким же памятником стала сосна в городе Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ. Она единственная уцелела из рощи 600 вековых сосен, украшавшей побережье. "Чудо-сосна", как ее назвали, стала символом возрождения Японии после землетрясения. Но дерево, выдержавшее натиск стихии, не смогло жить в просоленной почве и засохло. Тогда ее спилили, тщательно сохранив и задокументировав положение и форму каждой ветки, и сделали точную копию из искусственных материалов. Повторили даже царапину на коре на высоте 15 метров, которую оставила гигантская волна. Копия оказалась настолько точной, как с гордостью рассказывали РИА Новости местные жители, что пара воронов, которая жила на сосне до землетрясения, вернулась и свила гнездо.

Стремление оставить память будущим поколениям вызвано желанием предупредить их и передать уроки трагедии. Они просты, и, оказывается, именно эти наказы многие слышали от своих предков в детстве: "твоя жизнь – твоя ответственность", "услышал о цунами – забирайся как можно выше и как можно скорее, не заботься о вещах: жизнь дороже".

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Хидэко Игараси из города Сома в префектуре Фукусима вместе с мужем и дядей содержала небольшую гостиницу на берегу моря. После землетрясения отключилось электричество, и у них не было никакой информации о том, что происходит вокруг. Пожарный наряд, который после бедствия объезжал район, сообщил им, что на соседние префектуры идет цунами, и попросил их срочно эвакуироваться. Фукусима расположена относительно далеко от эпицентра землетрясения, и трудно было поверить, что цунами придет к ним.

"Мы несколько раз ходили смотреть на море, пока наконец не решили эвакуироваться. Когда мы собрались, пришло цунами. Волна подняла нас на высоту 4 метров. Мы ухватились за дерево в соседнем саду, но вода прибывала и прибывала. Сначала из моей руки волна вырвала руку дяди, а затем и мужа. Он успел трижды прокричать мое имя: "Хидэко!", а когда я крикнула в ответ его имя, мне уже никто не ответил. Высокая волна, как черная стена, поглотила меня и отнесла на 800 метров. Я пришла в себя в развалинах чужого дома. Меня спасли пожарные. Я все время обвиняла себя, что не упросила мужа бежать из дома раньше. И я решила рассказывать об этом, чтобы передать людям простые вещи: "свою жизнь спасай сам!", "беги, когда нужно бежать!". Мы не должны забывать то, чему нас научило это бедствие", — сказала она на траурной церемонии, посвященной памяти погибших.

После стихийного бедствия было подсчитано, что граница между жизнью и смертью составила меньше 20 минут: те, кто стал спасаться от цунами через 20 и более минут после объявления тревоги, погибли, а тем, кто сделал это быстрее, удалось спастись. После землетрясения, наверное, каждая японская семья договорилась о двух вещах: где собираться после стихийного бедствия и как дать знать о себе остальным членам семьи. В ближайшие два-три десятилетия, по данным ученых, с вероятностью более 70% Японию ожидают по крайней мере два крупных землетрясения – в районе разлома Нанкай вдоль юго-западного побережья архипелага и под столицей Страны восходящего солнца.