РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Семь лет после землетрясения в Японии: постараться не забыть

11:5911.03.2018
(обновлено: 12:53 11.03.2018)
11980
© AFP 2018 / Shizuo Kambayashi / PoolЯпонский принц Акисино и принцесса Кико перед алтарем жертвам землетрясения и цунами в 2011 года во время национальной мемориальной службы в Токио. 11 марта 2018Японский принц Акисино и принцесса Кико перед алтарем жертвам землетрясения и цунами в 2011 года во время национальной мемориальной службы в Токио. 11 марта 2018
© AFP 2018 / Shizuo Kambayashi / Pool

ТОКИО, 11 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Прошло 7 лет после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии и аварии на АЭС "Фукусима-1". Дети, родившиеся сразу после трагедии, уже пошли в школу, а те, кому было 13-14 лет, в этом году отпраздновали свой 20-й день рождения и по японским законам считаются совершеннолетними.

До сих пор звук сирены ассоциируется у многих с кадрами надвигающейся черной волны цунами, а шум вертолетной телесъемки – с аварией на АЭС "Фукусима-1". Несколько лет после бедствия японское телевидение не показывало кадры цунами – слишком для многих это было невыносимо: Япония потеряла 22 тысячи человек (эта цифра включает 2539 человек, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести, потому что родственники отказываются признавать их погибшими, и 3647 человек, чья смерть в результате самоубийства или сердечного приступа так или иначе связана с трагедией). И сейчас каждый просмотр хроники того времени сопровождается предупреждением, что это может вызвать стресс, депрессивное состояние не только у того, кто смотрит, но и у тех, кто находится рядом.

© РИА Новости / Kyodo Солдаты сил самообороны Японии эвакуируют жителей из пострадавего от цунами города Kesennuma в префектуре Мияги на северо-востоке Японии, 12 марта 2011.
© РИА Новости / Kyodo
Солдаты сил самообороны Японии эвакуируют жителей из пострадавего от цунами города Kesennuma в префектуре Мияги на северо-востоке Японии, 12 марта 2011.

Но время неумолимо и милосердно заполняет память другими событиями и воспоминаниями. Согласно опросу, проведенному телекомпанией NHK, 74,2% респондентов считают, что с каждым годом трагедия 11 марта 2011 года забывается.

"Очень тяжело жить с появившимся тогда ощущением, что каждый день может стать последним. Это забывается. Но мы все равно должны помнить, чтобы передать детям и уберечь их от беды, которая может прийти в любой момент", — так считают многие из гидов-волонтеров, которые в пострадавших районах рассказывают туристам о произошедшей трагедии.

В Японии с древних времен сохранились стелы, установленные на высоте, куда пришло цунами, высаживаются аллеи сакуры вдоль полосы, куда дошла волна. Сейчас эта традиция продолжается. Но по прошествии десятков лет стела превращается просто в монумент, а аллея из сакур – в местную достопримечательность. Может быть поэтому, вопреки обычному для японцев стремлению перешагнуть через беду и построить новую жизнь на руинах, оставшихся от прежнего, сейчас в некоторых городах решено оставить пострадавшие от цунами здания.

© AP Photo / Eugene HoshikoМинута молчания в ознаменование седьмой годовщины землетрясения и цунами в Японии, в результате которых погибли тысячи людей. 11 марта 2018
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Минута молчания в ознаменование седьмой годовщины землетрясения и цунами в Японии, в результате которых погибли тысячи людей. 11 марта 2018

Так, памятником трагедии, произошедшей здесь 11 марта 2011 года, станет начальная школы Окава в префектуре Мияги. После сильных толчков, в полном соответствии с инструкцией, учителя сначала собрали детей на школьном дворе, а затем направились в ближайший эвакопункт вместо того, чтобы, нарушив правила и следуя здравому смыслу, попытаться забраться на гору за школой. Цунами, перевалив через защитную дамбу, поглотила колонну из школьников. Спастись успели только те, кто шел в конце и постарался взобраться на гору. Погибли почти все ученики – 74 из 108 и 10 учителей из 13. Долгие недели после бедствия родители приходили к школе и искали в глине и иле хоть что-то, что осталось от их детей: ранец, пенал или хотя бы сменную обувь. В феврале 2018 года в школе прошла официальная церемония закрытия. Здание решено оставить как напоминание будущим поколениям о произошедшей здесь трагедии.

Таким же памятником стала сосна в городе Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ. Она единственная уцелела из рощи 600 вековых сосен, украшавшей побережье. "Чудо-сосна", как ее назвали, стала символом возрождения Японии после землетрясения. Но дерево, выдержавшее натиск стихии, не смогло жить в просоленной почве и засохло. Тогда ее спилили, тщательно сохранив и задокументировав положение и форму каждой ветки, и сделали точную копию из искусственных материалов. Повторили даже царапину на коре на высоте 15 метров, которую оставила гигантская волна. Копия оказалась настолько точной, как с гордостью рассказывали РИА Новости местные жители, что пара воронов, которая жила на сосне до землетрясения, вернулась и свила гнездо.

Стремление оставить память будущим поколениям вызвано желанием предупредить их и передать уроки трагедии. Они просты, и, оказывается, именно эти наказы многие слышали от своих предков в детстве: "твоя жизнь – твоя ответственность", "услышал о цунами – забирайся как можно выше и как можно скорее, не заботься о вещах: жизнь дороже".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Жизнь в пенопластовых юртах: как японцы спасаются от землетрясений

Хидэко Игараси из города Сома в префектуре Фукусима вместе с мужем и дядей содержала небольшую гостиницу на берегу моря. После землетрясения отключилось электричество, и у них не было никакой информации о том, что происходит вокруг. Пожарный наряд, который после бедствия объезжал район, сообщил им, что на соседние префектуры идет цунами, и попросил их срочно эвакуироваться. Фукусима расположена относительно далеко от эпицентра землетрясения, и трудно было поверить, что цунами придет к ним.

"Мы несколько раз ходили смотреть на море, пока наконец не решили эвакуироваться. Когда мы собрались, пришло цунами. Волна подняла нас на высоту 4 метров. Мы ухватились за дерево в соседнем саду, но вода прибывала и прибывала. Сначала из моей руки волна вырвала руку дяди, а затем и мужа. Он успел трижды прокричать мое имя: "Хидэко!", а когда я крикнула в ответ его имя, мне уже никто не ответил. Высокая волна, как черная стена, поглотила меня и отнесла на 800 метров. Я пришла в себя в развалинах чужого дома. Меня спасли пожарные. Я все время обвиняла себя, что не упросила мужа бежать из дома раньше. И я решила рассказывать об этом, чтобы передать людям простые вещи: "свою жизнь спасай сам!", "беги, когда нужно бежать!". Мы не должны забывать то, чему нас научило это бедствие", — сказала она на траурной церемонии, посвященной памяти погибших.

Угроза цунами после землетрясения на востоке Японии
© REUTERS / Kyodo/ Miyagi Prefectural PoliceМощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на востоке Японии, подземные толчки разбудили также жителей Токио. Сообщалось об угрозе цунами по всему восточному побережью главного японского острова Хонсю.Волнение, вызванное землетрясением, на реке Сунаёси, Япония
© REUTERS / Kyodo/ Miyagi Prefectural Police
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на востоке Японии, подземные толчки разбудили также жителей Токио. Сообщалось об угрозе цунами по всему восточному побережью главного японского острова Хонсю.
© REUTERS / Toru HanaiМетеорологи отмечают, что после этого землетрясения зафиксировано уже свыше 30 остаточных подземных толчков магнитудой от 3,2 до 4,9.Представитель Японского метеорологического агентства Кодзи Накамура показывает карту землетрясения во время пресс-конференции в Токио, Япония
© REUTERS / Toru Hanai
Метеорологи отмечают, что после этого землетрясения зафиксировано уже свыше 30 остаточных подземных толчков магнитудой от 3,2 до 4,9.
© REUTERS / KyodoЭпицентр землетрясения находился у берегов Фукусимы, очаг находился на глубине десяти километров.Люди на мосту после предупреждения о возможном цунами в Иваки, Япония
© REUTERS / Kyodo
Эпицентр землетрясения находился у берегов Фукусимы, очаг находился на глубине десяти километров.
© AFP 2018 / Jiji PressПредставитель службы прогнозов стихийных бедствий рассказал агентству Киодо, что жителям следует быть готовыми к новым толчкам силой до пяти баллов по японской семибалльной шкале и цунами.Жители смотрят на море после предупреждения о возможном цунами в Иваки, Япония
© AFP 2018 / Jiji Press
Представитель службы прогнозов стихийных бедствий рассказал агентству Киодо, что жителям следует быть готовыми к новым толчкам силой до пяти баллов по японской семибалльной шкале и цунами.
© REUTERS / KyodoЖители ряда префектур получили указание эвакуироваться подальше от моря и забраться на высокие прочные здания.Пробка на дороге после предупреждения о возможном цунами в Иваки, Япония
© REUTERS / Kyodo
Жители ряда префектур получили указание эвакуироваться подальше от моря и забраться на высокие прочные здания.
© REUTERS / KyodoТелеканал NHK продемонстрировал снятые на смартфон видеокадры, на которых видно, как от приливной сейсмической волны "вспять потекла" одна из рек.Мужчина смотрит телевизионный репортаж с предупреждением о цунами после эвакуации в Сендай, Япония
© REUTERS / Kyodo
Телеканал NHK продемонстрировал снятые на смартфон видеокадры, на которых видно, как от приливной сейсмической волны "вспять потекла" одна из рек.
© REUTERS / KyodoПоскольку землетрясение произошло у берегов Фукусимы, особую тревогу вызвало состояние расположенных там АЭС, которые находятся в замороженном состоянии после аварии 2011 года.Пожарные и местные жители смотрят на море после предупреждения о возможном цунами в городе Сома, Япония
© REUTERS / Kyodo
Поскольку землетрясение произошло у берегов Фукусимы, особую тревогу вызвало состояние расположенных там АЭС, которые находятся в замороженном состоянии после аварии 2011 года.
© AFP 2018 / Jiji PressПодземные толчки и цунами на этот раз не навредили атомным станциям. Однако, как передавало агентство Киодо, на АЭС "Фукусима-2" была автоматически остановлена система охлаждения в резервуарах для отработавшего топлива.Штаб по сбору данных о землетрясении в префектуре Фукусима, Япония
© AFP 2018 / Jiji Press
Подземные толчки и цунами на этот раз не навредили атомным станциям. Однако, как передавало агентство Киодо, на АЭС "Фукусима-2" была автоматически остановлена система охлаждения в резервуарах для отработавшего топлива.
© AP Photo / Shizuo KambayashiВласти Японии предупреждают о возможном повторении в течение недели сильного землетрясения - до 5 баллов по японской семибалльной шкале - и цунами.Рабочие смотрят на море после предупреждения о цунами в Иваки, Япония
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Власти Японии предупреждают о возможном повторении в течение недели сильного землетрясения - до 5 баллов по японской семибалльной шкале - и цунами.
/

После стихийного бедствия было подсчитано, что граница между жизнью и смертью составила меньше 20 минут: те, кто стал спасаться от цунами через 20 и более минут после объявления тревоги, погибли, а тем, кто сделал это быстрее, удалось спастись. После землетрясения, наверное, каждая японская семья договорилась о двух вещах: где собираться после стихийного бедствия и как дать знать о себе остальным членам семьи. В ближайшие два-три десятилетия, по данным ученых, с вероятностью более 70% Японию ожидают по крайней мере два крупных землетрясения – в районе разлома Нанкай вдоль юго-западного побережья архипелага и под столицей Страны восходящего солнца.

© РИА Новости / Ксения НакаУцелевшая после цунами сосна в Рикудзэнтаката. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Нака
Уцелевшая после цунами сосна в Рикудзэнтаката. Архивное фото
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Михаил Каноник
Все сейсмически опасные территории Японии надо превратить в сад чая или создать заповедники для редких видов животных и наблюдать за их деятельностью . А людям вахтово работать .. Всё это надо решать на правительственном уровне . Свободное население не уплотнять а переселить в Россию на территории быстрого экономического развития .. Россия без границ ..
12:47
11.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена