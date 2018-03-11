В Китае одобрили внесение имени и идеи Си Цзиньпина в Конституцию

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа страны — одобрили поправку к Конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру".

Согласно тексту поправки, в преамбуле конституции, где уже фигурируют имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, теперь появится и фраза "под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".

Депутаты ВСНП, ежегодная сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта, в воскресенье также проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей конституции.

Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.