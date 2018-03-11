Франция хочет стать ключевым партнером для Индии в Европе, заявил Макрон

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар — РИА Новости. Франция стремится стать самым близким партнером Индии среди европейских стран, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Франция является отправным пунктом в Европе, и мы хотим стать главным партнером для Индии среди европейских стран", — сказал Макрон, открывая переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

В качестве первостепенной цели своего визита он назвал "подписание на десятилетие вперед соглашения с Индией по обеспечению безопасности в регионе". "Я считаю, что связи между нашими странами развиваются очень хорошо, и наши две великие демократии связывают исторические отношения", — отметил президент Франции, слова которого приводятся в сообщении канцелярии индийского премьера.

Макрон, прибывший в Индию государственным визитом по приглашению Моди, будет находиться в этой стране до 12 марта. Последний раз президент Франции посещал Индию в январе 2016 года — тогда глава государства присутствовал в качестве почетного гостя на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Республики.

Глава индийского правительства, в свою очередь, последний раз посетил Францию в июне 2017 года — вскоре после того, как Макрон был избран президентом страны.