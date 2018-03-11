В ЛНР третьи сутки подряд сохраняется режим тишины, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (99)

ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что режим тишины в республике сохраняется третьи сутки подряд.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>