В ЛНР третьи сутки подряд сохраняется режим тишины, заявили в республике

ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В ведомстве уточнили, что режим тишины в республике сохраняется третьи сутки подряд.
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