Спасатели пока не нашли рабочих под завалами в шахте "Беларуськалия"

МИНСК, 10 мар — РИА Новости. Белорусские спасатели не обнаружили двоих рабочих в самоходном вагоне, до которого удалось добраться под завалами в шахте предприятия "Беларуськалий", сообщил в субботу телеканал ОНТ.

Накануне в шахте "Беларуськалия" произошло обрушение породы, в этот момент там находились двое рабочих (1973 и 1985 годов рождения). Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

"Сейчас нам поступила последняя информация от руководства предприятия о поисково-спасательной операции. Специалисты добрались до места, где могли находиться люди, из-под завалов освобождена часть самоходного вагона. Но обследование техники показало, что оборудование отключено от гидропривода. В кабине вагона людей не обнаружено", — рассказали в эфире телеканала.

Ранее генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый сообщил, что в шахте, где ведутся поисково-спасательные работы, технику применить невозможно, происходит вручную зачистка лопатами. По его словам, работы не прекращаются ни на минуту, люди сменяют друг друга. Высота обрушения составила до 12 метров локально, в диаметре — около трех-четырех метров.

Следственный комитет республики по факту нарушения правил безопасности горных работ на предприятии возбудил уголовное дело.