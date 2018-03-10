Трамп в Латинской Америке обсудит демократию, безопасность и торговлю

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого визита в Латинскую Америку поднимет с партнерами в регионе вопросы безопасности границ, демократии и взаимовыгодной торговли, следует из сообщения Белого дома в субботу.

"Президент с нетерпением ждет встреч с партнерами и союзниками, чтобы поделиться с ними нашими взглядами на ценности и веру в то, что обещания насчет безопасного будущего и процветания основаны на демократии, честной взаимовыгодной торговле и безопасности границ", — говорится в сообщении.

Ранее в латиноамериканских СМИ сообщалось о планах президента США Дональда Трампа посетить в середине апреля Латинскую Америку и провести встречи с президентами Колумбии и Перу.