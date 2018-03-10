Катар снова обвинил ОАЭ и Бахрейн в нарушении воздушного пространства

ДОХА, 10 мар — РИА Новости. Постоянный представитель Катара при ООН Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани подала жалобу генсеку Совета Безопасности ООН на три нарушения воздушного пространства Катара военными самолетами ОАЭ и Бахрейна, которые ввели воздушную блокаду эмирата, сообщило в субботу Катарское агентство новостей.

В письме на имя генсека ООН говорится, что военно-транспортный и военный самолеты ОАЭ нарушили воздушное пространство Катара 14 января и 25 февраля. Кроме того, 28 февраля самолет ВС Бахрейна вторгся в особую экономическую зону Катара.

"Непрекращающиеся нарушения воздушного пространства Катара со стороны ОАЭ и королевства Бахрейн и нарушения суверенитета Катара являются опасными инцидентами и явным нарушением международного права", — отмечается в документе. Доха выступила с предупреждением, что такие нарушения "провоцируют эскалацию ситуации в регионе", и пригрозила "адекватным ответом для защиты суверенитета согласно международному праву".

Правительство Катара потребовало от Совбеза ООН "предпринять необходимые действия в соответствии с уставом ООН для обеспечения защиты мира и безопасности государств".

С момента разрыва дипотношений с Катаром со стороны соседних государств в июне прошлого года власти эмирата неоднократно подавали жалобы в ООН на нарушение его воздушного пространства военными самолетами ОАЭ.