Путин призвал все стороны конфликта вокруг КНДР проявлять сдержанность

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия призывает все стороны в конфликте вокруг КНДР проявлять сдержанность.

Путина спросили в интервью NBC, как он относится к словам президента США Дональда Трампа, который назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой".

"Я это слышал. Вы знаете нашу реакцию — мы призываем всех демонстрировать сдержанность", — сказал Путин.

Интервью записывалось до того, как Трамп согласился на личную встречу с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.