Путин не общался с Трампом до его решения баллотироваться в президенты

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не общался с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот решил баллотироваться на пост главы государства.

"Дональд приехал в Россию еще до того, как он стал кандидатом (в президенты). Я даже не знал, что он был здесь. Я узнал об этом только после того, как он побывал в России. Я понятия не имел, что он был в России", — сказал Путин в интервью телеканалу американскому NBC.

Путин также не подтвердил слова Трампа, который однажды сказал, что знал Путина и много с ним общался, как в ходе интервью напомнила журналистка NBC Меган Келли.

"Нет, я с ним не был знаком. До того, как он выдвинул свою кандидатуру? Нет, я его не знал и никогда с ним не говорил по телефону или как-то еще", — сказал российский лидер.