ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. ФБР ведет переговоры с мужчиной, взявшим заложников в доме ветеранов в Калифорнии, сообщает телеканал KTVU со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, сотрудники ФБР установили связь с захватившим заложников, но подробности, в том числе его требования, пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что около 10.30 по местному времени была открыта стрельба в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (Калифорнии). После стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках трех человек.

По информации телеканала, подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Сообщалось, что две недели назад он был исключен из этой программы.