В Турции освободили главреда газеты, обвиняемого в связях с Гюленом

АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Суд Стамбула вынес решение об условном освобождении двух сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает издание Daily Sabah в пятницу.

Отмечается, что освобожден также журналист Cumhuriyet Ахмет Шик, в то время как исполнительный директор издания Акын Аталай остался под стражей до вынесения приговора.

Судебный процесс над 17 сотрудниками оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet, в том числе над Сабунджу, Аталаем и ведущими журналистами, проходит в Стамбуле с июля прошлого года.

В ноябре 2016 года 11 сотрудников Cumhuriyet были арестованы по решению суда. Прокуратура Стамбула сообщила, что руководство и журналисты газеты подозреваются в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и FETO.

Одиннадцать подсудимых находились под арестом, шестеро — под подпиской о невыезде. Еще два сотрудника газеты находятся в розыске, в том числе бывший главный редактор Джан Дюндар. Позднее суд в Турции вынес решение об условном освобождении семи журналистов оппозиционной газеты. Прокуратура Стамбула потребовала для обвиняемых от 7,5 до 43 лет тюремного заключения за "помощь вооруженной террористической группировке".

Турецкие власти обвиняют Гюлена и FETO в организации попытки переворота в июле 2016 года, сам Гюлен свою причастность к мятежу отрицает.