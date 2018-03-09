Сосед американского сенатора признался в суде в нападении на политика

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Сосед американского сенатора Рэнда Пола признал себя виновным в суде в нападении на политика, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, приговор назначен на 15 июня. Федеральные прокуроры требуют приговорить обвиняемого Рене Бушера к 1 году и 9 месяцам тюрьмы. Защита предлагает вынести условный приговор. Судья имеет право назначить подсудимому тюремный срок до 10 лет и до 250 тысяч долларов штрафа.

Бушер напал на Пола 3 ноября, когда тот занимался стрижкой газона возле своего дома. У сенатора было сломано несколько ребер и рассечена губа, он пропустил ряд заседаний в конгрессе. Мотивы нападения остались неясны, хотя предполагается, что у сенатора и его соседа были разногласия о том, как подстригать газоны и деревья на территории их участков, которые граничат друг с другом.

К делу подключились федеральные прокуроры, поскольку нападение на действующего сенатора было расценено как серьезный инцидент.