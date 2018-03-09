"Чертей набирают": журналист раскритиковал украинских дипломатов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Телеведущий и политик Дмитрий Гордон обвинил Министерство иностранных дел Украины в беспомощности и "непрезентабельных" сотрудниках.

По словам журналиста, ряд послов государства представляют собой "пещерный уровень". Не устраивает Гордона и внешний вид дипломатических работников.

"Вы представляете себе посла большой страны Украина в старом потертом костюме, на плечах перхоть лежит огромным грузом, говорит глупости, несуразицы. Ну что это за люди?" — заявил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".

Такая ситуация в Министерстве иностранных дел, по мнению телеведущего, объясняется тем, что в ведомство берут "только своих".

"Причина все та же, что и в формировании Верховной рады, министерств, ведомств и всех управленческих отраслей государства. <…> Нам нужны только "свои люди", — считает журналист.

По мнению Гордона, в государстве отсутствует "механизм попадания лучших наверх".

"Поэтому чертей набирают — с перхотью, с гнилыми зубами, вообще необразованных, тупых. И эти люди представляют Украину", — отметил политик.

Гордон добавил, что, в его понимании, Украину должны представлять "красивые, вышколенные, образцовые люди".