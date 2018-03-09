Евросоюз не оставит без ответа повышение пошлин США, считают в Совфеде

Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого. 1 марта 2018

Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого. 1 марта 2018

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт стали на 25% и алюминия — на 10%, не останется без ответа мирового сообщества, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Шатиров.

"Решение Белого дома — это лишнее свидетельство о том, как ведет себя Запад и его старший партнер и управляющий — США", — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что все находятся в рамках ВТО, в организации есть определенные правила и по заградительным пошлинам.

Решение американских властей в плане повышения пошлин на импорт стали и алюминия, а также возможный избирательный подход в этом вопросе по отдельным государствам — "это нарушение международных правил и принципов торговли, лишнее подтверждение того, что свободная конкуренция не воспринимается и не терпится", считает сенатор.

Шатиров отметил, что решение американских властей не останется без ответа в Евросоюзе, о чем уже заявило руководство ЕС. "России нужно подумать, все взвесить и принять правильное решение", — заключил он.