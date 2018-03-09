Источник назвал условия, при которых ЕС не введет торговые меры против США

БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не будет вводить торговые меры в отношении США, если страна не наложит ранее объявленные импортные пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, сказал журналистам чиновник в институтах ЕС, знакомый с вопросом.
"Если мы не будем затронуты мерами, мы не будем повышать пошлины в отношении (товаров из — ред.) США", — сказал он.
По его словам, если сталь и алюминий из ЕС будут исключены из-под действия анонсированных ранее пошлин США, то у Евросоюза не будет основания вводить так называемые меры для балансировки ситуации в рамках правил ВТО.
Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщила еврокомиссар.