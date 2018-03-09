Еврокомиссия обсудит с США доступ к информации о террористах

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в марте проведет переговоры с правительством США по новому закону о доступе Соединенных Штатов к хранящейся в других странах информации о терроризме и тяжких преступлениях, заявила в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

"Мы (в ЕС) обсуждаем развитие ситуации в США с так называемым Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act (Акт о разъяснении правомерного использования данных за рубежом). Мы согласились с необходимостью наличия единой позиции Евросоюза по этому вопросу. Позже в этом месяце я проведу переговоры с моим собеседником в Вашингтоне", — сказала она журналистам в Брюсселе по завершении встречи глав минюстов стран-членов ЕС.

Как ожидается, CLOUD Act будет рассмотрен сенатом конгресса США в феврале. Законопроект описывает механизмы, с помощью которых власти США могут получать доступ к данным, хранящимся в других странах и имеющим отношение к террористической деятельности или тяжким преступлениям.

Рассматриваемый в США закон также наделяет генпрокурора США полномочиями заключать двусторонние соглашения об обмене такой информацией со "странами-единомышленниками", чтобы расширять юрисдикцию судебных распоряжений. После принятия закона правоохранительные органы США и третьих стран при расследовании преступлений, связанных с терроризмом, убийствами, торговлей людьми, насилием и насилием в отношении детей, автоматически получат возможность доступа к информации, хранящейся на серверах как в странах-партнерах, так и в США.