В Совфеде ответили на заявления Пентагона о возможности уничтожить Россию

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Высказывания Пентагона о возможности "уничтожить" Россию с помощью подлодок нацелены на успокоение американцев, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников RT.

"Эксперты мирового сообщества сходятся в общем мнении на том, что противодействия сегодняшним вооружениям, которые показал Путин в своем обращении к парламенту, на сегодня нет", — подчеркнул он.

Серебренников пояснил, что за счет подобных заявлений Пентагон пытается "размыть" свою негативную реакцию на успехи Москвы в сфере обороны. Сенатор отметил, что в Вашингтоне, судя по всему, обеспокоены новейшим российским оружием.

Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, заявил, что американские подводные лодки способны "уничтожить" Россию, если США "пойдут этим путем". По его словам, кроме массированной атаки на Соединенные Штаты Москва не может предпринять ничего такого, на что Вашингтон бы не ответил.