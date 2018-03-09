Суд в Литве подтвердил приговор россиянину и литовцу, осужденным за шпионаж

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Коллегия судей апелляционного суда Литвы в пятницу подтвердила приговор суда первой инстанции гражданину России Сергею Моисеенко и бывшему военнослужащему ВВС Литвы Сергею Пущину, осужденным ранее по обвинению в шпионаже.

"Суд первой инстанции исчерпывающе мотивировал и индивидуализировал наказания в отношении обоих обвиняемых, в связи с которыми были поданы апелляционные жалобы", — заявила судебная коллегия.

Ранее адвокаты Моисеенко и Пущина подали апелляционные жалобы на приговор по делу о шпионаже. Защитник Моисеенко требовал оправдать своего подзащитного, а его действия, связанные с незаконным хранением взрывчатых веществ и боеприпасов, если они будут доказаны, переквалифицировать на более мягкие. Защитник Пущина требовал смягчить наказание до трех лет.

Коллегия судей апелляционного суда Литвы отклонила жалобу адвоката Пущина, жалоба адвоката гражданина РФ Сергея Моисеенко была удовлетворена частично.

По мнению коллегии, суд первой инстанции обоснованно назначил наказания двум лицам, однако необоснованно установил квалификацию обвинения. Это касается следующих фактов: Моисеенко, без разрешения приобрел, хранил и реализовал большое количество боеприпасов, а также безосновательно был конфискован принадлежащий Моисеенко автомобиль Mercedes-Benz 400. Суд принял решение возвратить автомобиль.

"Литовский апелляционный суд констатировал, что 43 боеприпаса согласно судебной практике не являются большим количеством, данная квалификация обвинения была аннулирована", — отмечает суд.

Приговор апелляционной инстанции может быть обжалован в Верховном суде Литвы.

Правоохранительные органы Литвы в 2014 году обвинили Моисеенко и Пущина в шпионаже. Как утверждали следственные органы, военнослужащий Пущин в 2012-2014 годах якобы собирал в интересах российской разведки секретную информацию о литовской армии, действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях, а затем якобы передавал ее Моисеенко. Также Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы, Моисеенко — в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Шяуляйский окружной суд в феврале 2017 года приговорил Моисеенко к 10,5 годам заключения, Пущина — к пяти годам тюрьмы. Адвокаты обоих осужденных подали апелляционные жалобы. Защитник Пущина требовал смягчить наказание до трех лет лишения свободы, адвокат Моисеенко — оправдать его подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Если суд не удовлетворит данную просьбу, защитник требовал смягчить приговор.

По делу проходил третий подозреваемый, гражданин Литвы Айнас Казлаускас, которого суд обвинил в незаконном хранении взрывчатых веществ и приговорил к двум годам и восьми месяцам заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. В настоящий момент он не имеет права покидать место проживания без разрешения правоохранительных органов.