РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Суд в Литве подтвердил приговор россиянину и литовцу, осужденным за шпионаж

17:4509.03.2018
03515
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Коллегия судей апелляционного суда Литвы в пятницу подтвердила приговор суда первой инстанции гражданину России Сергею Моисеенко и бывшему военнослужащему ВВС Литвы Сергею Пущину, осужденным ранее по обвинению в шпионаже.

Лидер польской политической партии Смена Матеуш Пискорский. архивное фото
© Фото предоставлено партией "Смена"/Jevgeni Zautin
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже польского политика Пискорского

"Суд первой инстанции исчерпывающе мотивировал и индивидуализировал наказания в отношении обоих обвиняемых, в связи с которыми были поданы апелляционные жалобы", — заявила судебная коллегия.

Ранее адвокаты Моисеенко и Пущина подали апелляционные жалобы на приговор по делу о шпионаже. Защитник Моисеенко требовал оправдать своего подзащитного, а его действия, связанные с незаконным хранением взрывчатых веществ и боеприпасов, если они будут доказаны, переквалифицировать на более мягкие. Защитник Пущина требовал смягчить наказание до трех лет.

Коллегия судей апелляционного суда Литвы отклонила жалобу адвоката Пущина, жалоба адвоката гражданина РФ Сергея Моисеенко была удовлетворена частично.

В центре Вильнюса. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Грибаускайте и другие: в Литве опубликовали первую часть списка агентов КГБ

По мнению коллегии, суд первой инстанции обоснованно назначил наказания двум лицам, однако необоснованно установил квалификацию обвинения. Это касается следующих фактов: Моисеенко, без разрешения приобрел, хранил и реализовал большое количество боеприпасов, а также безосновательно был конфискован принадлежащий Моисеенко автомобиль Mercedes-Benz 400. Суд принял решение возвратить автомобиль.

"Литовский апелляционный суд констатировал, что 43 боеприпаса согласно судебной практике не являются большим количеством, данная квалификация обвинения была аннулирована", — отмечает суд.

Приговор апелляционной инстанции может быть обжалован в Верховном суде Литвы.

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство в Лондоне ответило на сообщения об отравленном "русском шпионе"

Правоохранительные органы Литвы в 2014 году обвинили Моисеенко и Пущина в шпионаже. Как утверждали следственные органы, военнослужащий Пущин в 2012-2014 годах якобы собирал в интересах российской разведки секретную информацию о литовской армии, действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях, а затем якобы передавал ее Моисеенко. Также Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы, Моисеенко — в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Шяуляйский окружной суд в феврале 2017 года приговорил Моисеенко к 10,5 годам заключения, Пущина — к пяти годам тюрьмы. Адвокаты обоих осужденных подали апелляционные жалобы. Защитник Пущина требовал смягчить наказание до трех лет лишения свободы, адвокат Моисеенко — оправдать его подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Если суд не удовлетворит данную просьбу, защитник требовал смягчить приговор.

По делу проходил третий подозреваемый, гражданин Литвы Айнас Казлаускас, которого суд обвинил в незаконном хранении взрывчатых веществ и приговорил к двум годам и восьми месяцам заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. В настоящий момент он не имеет права покидать место проживания без разрешения правоохранительных органов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена