МИД Египта сообщил об убийстве двух своих граждан в столице ЮАР

КАИР, 9 мар — РИА Новости. Двое граждан Египта были застрелены неизвестными в столице Южно-Африканской Республики Претории, сообщил в пятницу МИД АРЕ.
Тела погибших были доставлены в Египет. "Посольство Египта обратилось 7 марта в МИД ЮАР с просьбой прояснить обстоятельства инцидента, а также сообщить результаты расследования", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Дипломаты обещают следить за расследованием, пока не будут пойманы преступники, виновные в убийстве египетских граждан.