США не делали уступок КНДР, чтобы добиться переговоров, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не делали никаких уступок КНДР для начала переговоров и не собираются отменять санкции, пока Пхеньян не предпримет шагов по прекращению ядерной программы, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая.

"Желание Северной Кореи встретиться для обсуждения денуклеаризации при заморозке всех ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет — это свидетельство того, что стратегия президента Трампа по изолированию режима Кима работает. Северокорейцы садятся за стол переговоров, несмотря на то, что Соединенные Штаты не делали никаких уступок", — говорится в заявлении Пенса.

"В тесной координации с нашими союзниками мы постоянно повышаем давление на режим Кима. Наша решимость остается твердой, а политика остается неизменной: все санкции остаются в неприкосновенности, а кампания по оказанию максимального давления продолжится, пока Северная Корея не предпримет конкретных, постоянных и верифицируемых шагов по прекращению своей ядерной программы", — заявил вице-президент США.