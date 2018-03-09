Суд в Косово оправдал вице-премьера по обвинению в убийстве двух человек

БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. Cуд в самопровозглашенной республике Косово освободил вице-премьера и бывшего полевого командира Освободительной армии Косово (ОАК) Фатмира Лимая от обвинения в убийстве двух гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта с властями Сербии в 1998-1999 годах, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Косовские албанцы Ходжа и Бериша были убиты 1 октября 1998 года в муниципалитете Малишево. Прокуратура обвинила Лимая как командира местного подразделения ОАК, который не препятствовал убийству гражданских лиц. На заседании суда в феврале вице-премьер Косово выразил соболезнования семьям убитых.

"Через год после выдвижения обвинения против Лимая за убийство двух гражданских лиц — Рамиза Ходжа и Сельмана Бериша — Основной суд в Джаковице освободил его от обвинений, так как по мнению судей, преступность его деяний не была доказана", — передает телеканал.

Ранее вице-премьер самопровозглашенной республики обвинялся в военных преступлениях в Косово в 1998–1999 годах, но был оправдан Международным трибуналом в Гааге и косовским судом.

Президент Хашим Тачи, премьер Рамуш Харадинай, глава парламентской "Инициативы за Косово" Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены правящей в Приштине коалиции, являются ветеранами Освободительной армии Косово (ОАК) и считаются в Сербии военными преступниками. Власти Македонии также неоднократно сталкивалась с боевиками ОАК и родственных ей группировок.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.