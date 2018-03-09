Глава Центра освобождения пленных заявил в суде, что не знал об оружии

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный ранее с большим количеством оружия в Донбассе, заявил в суде, что не знал о найденном силовиками оружии в его машине.

Рубан был задержан в четверг при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным Службы безопасности Украины, в машине у него было большое количество оружия. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. В пятницу суд в Киеве избирает ему меру пресечения.

По данным СБУ, Рубан закупал оружие на территории ДНР и планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации в стране и хаоса.

"О наличии этого оружия я не знаю… Это организованная такая операция, следственная группа выехала для моего задержания еще 5 числа", — заявил Рубан в суде в пятницу, его слова приводит телеканал "112 Украина".

Обвинение в зале суда ходатайствует об аресте Рубана на два месяца без возможности внесения залога.