Евросоюз приветствует готовность лидеров США и КНДР встретиться

БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Евросоюз приветствует готовность лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести двухстороннюю встречу, заявила в пятницу Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, подтвердила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, время и место встречи будут согласованы позднее, тем временем санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.

"Мы считаем, что готовность президента Трампа согласиться с предложением Ким Чен Ына провести встречу в верхах представляет позитивное развитие. Мы с нетерпением ожидаем ее результатов", — сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам Косьянчич, ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове главы МИД 28 стран-членов ЕС обсудят совместно с министром иностранных дел Южной Кореи на совместном заседании 19 марта в Брюсселе.