ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости, Мария Табак. Контртеррористическое управление Скотланд-Ярда попросило военных о помощи в связи с инцидентом с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, объяснив это тем, что "у военных есть экспертный опыт и возможность реагировать на различные нештатные ситуации".

"Контртеррористические службы обратились за помощью к военным, чтобы переместить из центра Солсбери ряд машин и объектов, где ведется расследование, поскольку у них есть необходимый опыт и возможности. Жителям не стоит волноваться, все, что говорилось раньше касательно общественного здоровья, остается в силе", — говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Ранее главный врач Англии Салли Дэвис сказала, что угроза для общественного здоровья оценивается как низкая.

"У военных есть экспертный опыт и возможность реагировать на различные нештатные ситуации. Министерство обороны регулярно помогает экстренным службам и местным властям в Великобритании. Военные продолжат оказывать при необходимости помощь во время расследования", — отмечается в заявлении.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Полиция Уилтшира в четверг подтвердила, что в результате инцидента пострадал ее сотрудник Ник Бейли.