МИД ФРГ не имеет официальной информации о готовности КНДР к изменению курса

БЕРЛИН, 9 мар – РИА Новости. У МИД ФРГ пока нет официальной информации о готовности режима в Северной Корее к принципиальному изменению курсу в отношении ядерной программы, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Мария Адебар.

"В настоящее время у нас нет официальной информации со стороны руководства Северной Кореи, готово ли оно действительно к принципиальному изменению курса. Конечно, мы приветствовали бы, если бы Северная Корея наконец сигнализировала о готовности начать переговоры о своей противозаконной ядерной и ракетной программе. И обещание Северной Кореи приостановить свои противозаконные ядерные и ракетные испытания на время переговоров было бы первым и давно назревшим шагом, который бы облегчил, конечно, вступление в реальные переговоры", — сказала Адебар.

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, подтвердила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, время и место встречи будут согласованы позднее, тем временем санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.

Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил журналистам в Вашингтоне, что Ким Чен Ын готов к денуклеаризации и к личной встрече с Трампом, который согласился провести встречу до мая.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".

Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что "Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний".