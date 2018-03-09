В Италии дипломаты уточняют сообщения о насилии над девушкой из Белоруссии

МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства насилия и мошенничества в отношении девушки из Белоруссии, приезжавшей в Италию в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны, сообщил в пятницу заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

"Наше посольство в Италии сейчас занимается этим вопросом и находится в контакте с компетентными органами Италии. Выясняем обстоятельства", — сказал он РИА Новости.

Как сообщили в четверг в полицейском управлении города Форли, чету итальянцев арестовали за сексуальное насилие и мошенничество в отношении девушки из Белоруссии, приезжавшей к ним в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны.

Девушка, которой сейчас 22 года, с 10-летнего возраста проводила летние каникулы у семейной пары в Форли. В 2014 году она попала в тяжелую аварию на велосипеде, оставшись почти полным инвалидом. По версии следствия, итальянцы, контролировавшие все сферы ее жизни, решили присвоить себе причитавшуюся ей страховую выплату. Всего в карман мошенников попали 2 миллиона 120 тысяч евро.

Теперь они обвиняются в сексуальном насилии, которому подвергали свою гостью, мошенничестве и обмане инвалида.