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Социал-демократы представили новых министров в правительстве Германии

13:4809.03.2018
(обновлено: 13:57 09.03.2018)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeИсполняющие обязанности сопредседателей СДПГ Андреа Налес и Олаф Шольц представляют будущих министров в правительстве канцлера Ангелы Меркель, Германия. 9 марта 2018Исполняющие обязанности сопредседателей СДПГ Андреа Налес и Олаф Шольц представляют будущих министров в правительстве канцлера Ангелы Меркель, Германия. 9 марта 2018
© REUTERS / Hannibal Hanschke

БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Исполняющие обязанности сопредседателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и Олаф Шольц представили в пятницу в штаб-квартире СДПГ в Берлине шесть будущих министров в правительстве канцлера Ангелы Меркель.

Избрание Меркель на пост канцлера состоится в бундестаге 14 марта. Затем она должна представить президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайера кандидатуры министров своего правительства. Ранее Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз назвали имена глав министерств и ведомств, портфели которых, согласно коалиционному соглашению с социал-демократами, они получили.

Триатлет в МИД

Бывший министр юстиции Хайко Маас на заседании кабинета министров в Берлине, Германия. 8 марта 2018
© AP Photo / Dpa/Michael Kappeler
Экс-министр юстиции займет пост главы МИД в новом правительстве Германии
Бывший министр юстиции Хайко Маас займет пост главы МИД в новом правительстве ФРГ, заявили журналистам Налес и Шольц.

"Я считаю, что Хайко Маас будет очень хорошим министром иностранных дел", — сказала Налес, представляя кандидатуру Мааса.

Она добавила, что в качестве министра юстиции будущий глава внешнеполитического ведомства получил известность как непримиримый противник радикализма.

"Мне кажется, что оба таланта (Мааса) – и дипломатическое мастерство, и способность говорить с позиции силы, — пригодятся, так как именно Германия в этом охваченном хаосом мире часто привлекается в качестве посредника. Он (Маас) также триатлет – и у него есть качество, которое пригодится ему в качестве министра иностранных дел, так как выносливость необходима, большие конфликты не решаются быстро, и он знает, как распределять силы, чтобы достичь цели. Кроме того, он саарец (житель федеральной земли Саар — ред.), и мне не нужно объяснять саарцам, что такое Европа, они чувствуют это каждый день", — сказала Налес.

Финансист и координатор

Олаф Шольц на пресс-конференции объявляет имена министров в новом правительстве в Берлине. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Odd Andersen
Бывший бургомистр Гамбурга возглавит Минфин Германии
Бывший бургомистр Гамбурга Олаф Шольц займет пост главы Минфина и вице-канцлера.

"Олаф Шольц на протяжении долгих лет относится к самым опытным финансистам на политической арене в Германии. Он доказал это в ходе очень сложных переговоров о финансовых взаимоотношениях между федеральными землями и федерацией. Он также имеет одну страсть – он исполняет свои обязанности хорошо. И ему это удается. В Гамбурге в последние годы он выполнял свои обязанности, строго следуя финансовой дисциплине в отношении бюджета, с другой стороны, делая инвестиции в будущее – в исследования, в образование, в инфраструктуру, что видно и по состоянию города", — сказала Налес.

Она добавила, что "в качестве вице-канцлера, он (Шольц) возьмет на себя координацию над всеми министрами СДПГ" в правительстве Меркель.

В министерство — из суда

МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Глава МИД Германии не войдет в новое правительство страны
Бывшая министр по делам семьи Катарина Барли займет должность главы Минюста.

"Мы хотим использовать ее (Барли) там, где она очень компетентна, так как ее профессиональный путь был связан с этой деятельностью. Катарина Барли юрист по образованию, была научным сотрудником при Конституционном суде Германии, судьей. У нее есть все качества, чтобы стать великолепным главой Минюста", — сказал Шольц.

Женщина, поднимающая регионы

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2018 / John MacDougall
Эксперт прокомментировал политическую ситуацию в Германии
Бывший бургомистр берлинского района Нойкёльн Франциска Гиффи возглавит министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии.

По словам Шольца, Гиффи – "это женщина, которая уже в последние годы показала, что она способна поднимать регионы, в которых ситуация наиболее сложная".

Он добавил, что не знает, сложнее ли управлять Нойкёльном, чем федеральным министерством, напомнив, что если бы этот берлинский район "был бы отдельным городом, он бы входил в двадцатку крупнейших в Германии".

Минобрнауки и Минтруда

Бывший глава Минобрнауки в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Свенья Шульце займет пост министра окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов. По словам Шульца, новый министр "провела значительные реформы в федеральной земле", кроме того, она занималась в ландтаге проблемами защиты окружающей среды и климата, так что следует ожидать, что "она будет отличным министром".

Новым министром труда и социальных вопросов Германии станет Хубертус Хайль – депутат бундестага и бывший генсек СДПГ. По словам Налес, "у Хайля есть многолетний опыт, он многие годы занимается темами экономики, труда, образования, прежде всего вопросами дополнительного образования", подчеркнув, что все эти темы "имеют большое значения для будущего нашей страны".

"Я хочу сказать большое спасибо министрам, которые не войдут в новое правительство. Они проделали большую работу, выполнили ее очень хорошо. Еще раз большое спасибо (министру экономики и энергетики Германии — ред.) Бригитте Циприс, (министру окружающей среды — ред.) Барбаре Хендрикс и (главе МИД — ред.) Зигмару Габриэлю", — заявил собравшимся Шольц.

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