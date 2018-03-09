Напавшего с ножом на прохожих в Турку в 2017 году признали вменяемым

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар — РИА Новости. Марокканец Абдеррахман Буанан, обвиняемый в нападении с ножом в финском Турку в августе 2017 года, имел полное понимание происходящего, действовал осознано с "террористическими намерениями", говорится в заключении психиатрической экспертизы, сообщает в пятницу агентство STT.

"Абдеррахман Буанан находился в полном понимании происходящего, осознавал свои действия, имел террористические намерения", — говорится в сообщении.

В феврале Буанан был обвинён в двух убийствах и восьми покушениях на убийство с террористической целью. По словам заместителя генпрокурора Райи Тойвиайнен, намерением марокканца было "вызвать сильный страх среди населения". Рассмотрение дела в суде должно начаться 9 апреля, предварительное рассмотрение назначено на 20 марта.

Полиция ранее сообщала, что Буанан радикализировался за три месяца до нападения, основным мотивом стала месть за действия войск западной коалиции в Ракке. В материалах дела более 1,4 тысячи страниц.

Нападение с ножом произошло 18 августа 2017 года на торговой площади Турку. Главным подозреваемым является гражданин Марокко, 1994 года рождения, Абдеррахман Буанан. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Буанан прибыл в Финляндию из Швеции, где ему было отказано в предоставлении убежища.